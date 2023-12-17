На Украине сотрудники военкомата вручают повестки в торговом центре

В украинском городе Днепр сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) вручают повестки прямо в торговом центре. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на фотографию из ТЦ.

Украинские власти активизировали набор военнослужащих в ряды вооруженных сил страны. Во Львове началась «мягкая мобилизация». Там сотрудники военкоматов ходят по улицам и «ловят» мужчин призывного возраста, чтобы рассказать им о плюсах службы по контракту. В некоторых городах также прошли рейды, в ходе которых повестки вручали прямо в кафе и даже спортзалах.

До этого украинские СМИ сообщали о рейдах Службы безопасности Украины и военкомов в ресторанах Киева.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.