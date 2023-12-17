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Приморец пригрозил жене расправой и выстрелил в полицейского

В Приморском крае мужчина пригрозил жене расправой и выстрелил в полицейского

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Shutterstock

В Приморском крае мужчина пригрозил жене расправой, выстрелил в полицейского и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в селе Душкино на улице Ватутина. Пьяный 49-летний мужчина достал из сейфа охотничье ружье и начал угрожать своей супруге расправой. Женщина обратилась в полицию.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Угрожавший жене россиянин выстрелил в сторону полицейских, когда их увидел. В результате 46-летний лейтенант получил ранение.

Противоправные действия вооруженного россиянина пресекли. Врачи оказали пострадавшему полицейскому необходимую помощь — его госпитализировали. Состояние сотрудника правоохранительных органов оценивается как стабильное. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин открыл стрельбу по полицейским, которых вызвала его заложница.

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