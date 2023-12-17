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Трехлетний ребенок хотел посмотреть на гирлянду и выпал из окна

«78.ru»: в Петербурге ребенок хотел посмотреть на гирлянду и выпал из окна

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Шушарах ребенок получил травму головного мозга, выпав из окна, мальчик хотел посмотреть на гирлянду. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в одной из квартир в Шушарах на юге Петербурга, трехлетний ребенок забрался на подоконник, чтобы рассмотреть гирлянду, в какой-то момент мальчик не удержался и выпал из окна.

Пострадавшего немедленно госпитализировали, он находится в отделении реанимации с очаговой травмой головного мозга. Известно, что ребенок воспитывается в полной семье. Его отец — уроженец Туниса, несколько лет назад получил российское гражданство.

Ранее в Карелии девушка выпала из окна восьмого этажа и приземлилась на козырек подъезда.

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