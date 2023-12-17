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Губернатор Липецкой области рассказал о последствиях атаки БПЛА на регион

Губернатор Артамонов: при атаке БПЛА на Липецкую область никто не пострадал

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

В ночь на 17 декабря Липецкую область атаковал украинский беспилотник. О последствиях атаки в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Игорь Артамонов.

По словам главы области, над регионом сбили дрон самолетного типа. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Артамонов отметил, что это первый подобный инцидент в Липецкой области. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и заявил, что власти заранее приняли меры для обеспечения безопасности в координации с Минобороны.

Как ранее заявили в пресс-службе российского оборонного ведомства, всего за ночь силы ПВО сбили 33 беспилотника над тремя регионами РФ — Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. А 16 декабря сообщалось, что ВС РФ за сутки сбили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Волгограде задержали два рейса после атаки беспилотников.

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