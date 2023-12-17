Западные военные аналитики признали успехи России на Украине

Военные аналитики стран Запада изменили мнение о действиях РФ на Украине, теперь они полагают, что Россия начинает побеждать. Об этом пишет издание Financial Times.

«В последние месяцы среди американских и европейских военных аналитиков распространилось мнение, что (президент России Владимир) Путин одерживает верх на Украине», — сообщил в своей статье обозреватель газеты Тони Барбер.

По словам журналиста, в данный момент Штаты запутались во внутренней политике, что застопорило продолжение поддержки Киева. Параллельно, пишет Барбер, страны Евросоюза также борются за «сохранение единого фронта».

15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на сумму €50 млрд. В ЕС решили провести в январе экстренный саммит, чтобы попробовать все же согласовать пакет поддержки Киева.

Ранее на Украине признали превосходство России в подготовке подразделений.