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Молдавия национализирует месторождения нефти и газа

Парламент Молдавии принял закон о национализации месторождений нефти и газа

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Михай Карауш/РИА Новости

Молдавское правительство национализирует месторождения нефти и газа в селах на юге республики. Соответствующий закон принял в двух чтениях парламент страны.

«Парламент принял проект закона, согласно которому правительство возьмет под контроль активы по эксплуатации месторождений природного газа и сырой нефти на юге стран. Законопроект был принят в первом и втором чтении», — цитирует РИА Новости пресс-службу заксобрания.

Речь идет о нефтяных месторождениях в селе Вэлень Кагульского района Молдавии и селе Викторовка Кантемирского района. Решение о национализации приняли после выявления ряда проблем в деятельности компаний Redeco и Valiexchimp, которые владели лицензией на разработку месторождений. Власти сочли действия частников неэффективными.

После национализации разработкой месторождений займется государственная компания «Гидрогеологическая экспедиция Молдовы «EHGeoM», а отвечать за управление ресурсами будет Агентство публичной собственности.

До этого Молдавия приняла решение о проведении военных учений у границ Приднестровья.

Ранее молдавского президента Майю Санду обвинили в неспособности позаботиться о молдаванах на Украине.

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