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На 21-м км МКАД восстановлено движение

Дептранс: движение на внутренней стороне МКАД после ДТП полностью восстановлено

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Движение на внутренней стороне МКАД после столкновения на 21-м километре нескольких автомобилей полностью восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

«Движение восстановлено в полном объеме», — говорится в публикации.

На внутренней стороне 21-го км МКАД перед развязкой с Каширским шоссе столкнулись несколько грузовиков и легковых автомобилей, движение было перекрыто.

До этого грузовой автомобиль врезался в ограждение и перекрыл часть 41-го км МАКД.

«На внутренней стороне 41 км МКАД грузовой автомобиль въехал в ограждение. Движение в районе ДТП производится по 2 полосам из 4», — говорится в сообщении.

Судя по фото с места ДТП, после аварии фуру развернуло поперек дороги. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал. Устанавливаются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Казани таксист высадил пассажирку из машины за то, что она назвала его обслугой.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.

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