Названы новые способы краж с использованием пятитысячной купюры

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что мошенники освоили новые способы краж с пятитысячной купюрой. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, мошенник звонят людям под видом сотрудников Центробанка и сообщают о том, что им необходимо проверить подлинность новых купюр пятитысячного достоинства. Злоумышленники предлагают установить приложения для проверки на подлинность наличных, но на деле приложение является фишинговым и дает злоумышленникам доступ ко всем устройствам, что позволяет снять деньги со счета жертвы.

Соловьев добавил, что мошенники могут ходить по квартирам под видом соцработников, предлагающих поменять старые купюры на новые (поддельные).

До этого руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян рассказал, что мошенники и хакеры активно используют оплату по QR-коду для получения личных данных пользователей.

По его словам, ныне популярный способ оплаты небезопасен, как привычные платежи с помощью банковской карты.

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.