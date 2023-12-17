Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы новые способы краж с использованием пятитысячной купюры

Юрист Соловьев: мошенники освоили новые способы краж с пятитысячными купюрами

close
100%
Depositphotos

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что мошенники освоили новые способы краж с пятитысячной купюрой. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, мошенник звонят людям под видом сотрудников Центробанка и сообщают о том, что им необходимо проверить подлинность новых купюр пятитысячного достоинства. Злоумышленники предлагают установить приложения для проверки на подлинность наличных, но на деле приложение является фишинговым и дает злоумышленникам доступ ко всем устройствам, что позволяет снять деньги со счета жертвы.

Соловьев добавил, что мошенники могут ходить по квартирам под видом соцработников, предлагающих поменять старые купюры на новые (поддельные).

До этого руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян рассказал, что мошенники и хакеры активно используют оплату по QR-коду для получения личных данных пользователей.

По его словам, ныне популярный способ оплаты небезопасен, как привычные платежи с помощью банковской карты.

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами