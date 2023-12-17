На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы зафиксировали в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Очевидцы пояснили журналистам, что взрывы произошли в пределах центрального района города, в этом районе начался пожар. Издание не привело деталей произошедшего.

До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Кропивницком (ранее — Кировоград). В ночь на 17 декабря в нескольких областях Украины, в том числе на части территории Херсонской области, объявили воздушную тревогу.

16 декабря на Украине сообщили о взрывах в Киеве. По При этом издание «Общественное» уточнили, что в Киеве и области объявили воздушную тревогу.

15 декабря сирены включились в трех регионах Украины — в Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях.

14 декабря, после прямой линии президента РФ Владимира Путина в украинской столице также произошли взрывы.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.