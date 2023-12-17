Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

close
100%
Shutterstock

Взрывы зафиксировали в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Очевидцы пояснили журналистам, что взрывы произошли в пределах центрального района города, в этом районе начался пожар. Издание не привело деталей произошедшего.

До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Кропивницком (ранее — Кировоград). В ночь на 17 декабря в нескольких областях Украины, в том числе на части территории Херсонской области, объявили воздушную тревогу.

16 декабря на Украине сообщили о взрывах в Киеве. По При этом издание «Общественное» уточнили, что в Киеве и области объявили воздушную тревогу.

15 декабря сирены включились в трех регионах Украины — в Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях.

14 декабря, после прямой линии президента РФ Владимира Путина в украинской столице также произошли взрывы.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами