В Одессе произошли взрывы

В Одессе на Украине произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Подробности произошедшего не приводятся. Газета «Думская» также сообщала о работе средств ПВО в Одесской области.

В настоящее время в ряде регионов Украины, включая Одесскую область, объявлена воздушная тревога.

До этого председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявлял, что на складе в Синельниковском районе произошел пожар.

11 декабря взрывы произошли в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.