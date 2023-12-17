Стало известно, когда ХАМАС возобновит переговоры по обмену заложниками

Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не будет вести переговоры по обмену заложниками до тех пор, пока Израиль не прекратит военную операцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление.

«Движение ХАМАС подтверждает свою позицию не вести никаких переговоров по обмену пленными, пока <…> не прекратится военная операция <…>», — уточнили в документе.

Накануне ХАМАС не исключил возобновление переговоров о поэтапном обмене заложников, передал телеканал Al Arabiya, ссылаясь на двух представителей руководства движения. Они рассказали, что передали посредникам условия, на которых могут пройти переговоры. По их словам, они включают «всеобъемлющее и взаимное прекращение огня».

16 декабря стало известно, что армия Израиля обстреляла католическую церковь в секторе Газа. Согласно предварительной информации, в результате обстрела как минимум две женщины получили серьезные ранения. Ими оказались престарелая мать с дочерью, которых спасти не удалось.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.