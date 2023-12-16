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Один из пострадавших при взрыве гранаты в Закарпатье умер

Умер один из пострадавших в результате взрыва гранат в сельсовете в Закарпатье

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Shutterstock

Один из пострадавших от подрыва гранат депутатом Керецковского сельского совета в Закарпатье умер в больнице от полученных ранений. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В публикации отмечается, что пострадавшему ампутировали ногу, у него были тяжелые повреждения органов.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в терроризме депутату Керецковского сельсовета Закарпатской области Сергею Батрину, который накануне взорвал три гранаты в ходе заседания. 

Ранее в больнице пришел в себя депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин, накануне взорвавший в ходе заседания три боевые гранаты. 

15 декабря сообщалось, что депутат сельсовета села Керецки Сергей Батрин поругался с коллегами, ушел с заседания, вернулся с тремя гранатами и взорвал их. Пострадали по меньшей мере 26 человек, шесть из них — в тяжелом состоянии, один не выжил. Батрина с ранениями отвезли в больницу.
В тот же день Служба безопасности Украины (СБУ) квалифицировала произошедшее как теракт и возбудила уголовное дело.

Ранее на Украине показали кадры, как депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета.

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