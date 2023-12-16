В административном здании Астрахани произошел пожар

В пресс-службе главного управления МЧС России по Астраханской области заявили, что пожарные тушат пожар в административном здании в Астрахани по повышенному рангу, площадь возгорания составляет 400 кв. метров. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что сообщение о возгорании кровли, внутренней отделки и вещей в административном здании в Советском районе Астрахани, улица Звездная, 61, поступило в 23:15 (22:15 мск).

В МЧС добавили, что на месте происшествия от МЧС работают 16 единиц техники и 52 человека, от ГКУ «Волгоспас» — 2 единицы техники и 9 человек. Информация уточняется.

До этого в Москве в ресторане советской кухни Slava на Вятской улице произошел пожар.

Посетители заведения услышали громкий звук, а после из кухни повалил черный дым. Из помещения экстренно эвакуировались около 150 человек.

К настоящему моменту возгорание ликвидировано. По предварительным данным, горела мебель на площади 10 квадратов. О пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники МЧС.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.