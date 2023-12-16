В Закарпатье умер один из пострадавших при взрыве гранат на заседании сельсовета

Один из пострадавших при взрыве гранат в Керецковском сельсовете Закарпатья на Украине умер в больнице от полученных ранений. Об этом сообщил украинский телеканал «Суспильне».

Уточняется, что погибшему было 55 лет, он находился в реанимации в критическом состоянии.

По данным издания «Украинская правда», у потерпевшего после взрывов была ампутирована нога и имелись другие тяжелые повреждения органов.

15 декабря в Закарпатье в здании керецковского сельского совета депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Сергей Батрин взорвал гранаты. Позднее Служба безопасности Украины предъявила ему обвинение в терроризме. В теракте пострадали 23 человека, включая подозреваемого. Повреждения разной степени тяжести получили мужчины и женщины от 28 до 68 лет.

5 декабря сообщалось, что в Краснодарском крае ищут мужчину, который бросил гранату в людей. Инцидент произошел в станице Новомалороссийская. По версии правоохранителей, трое мужчин приехали к 40-летнему россиянину домой, чтобы разобраться в сложившемся ранее конфликте. В результате диалог перерос в ссору, и мужчина бросил в них гранату.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.