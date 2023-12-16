В столичном ресторане советской кухни Slava произошел пожар

В Москве в ресторане советской кухни Slava на Вятской улице произошел пожар, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, посетители заведения услышали громкий звук, а после из кухни повалил черный дым. Из помещения экстренно эвакуировались около 150 человек

К настоящему моменту возгорание ликвидировано. По предварительным данным, горела мебель на площади 10 квадратов. О пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники МЧС.

13 декабря в Петербурге пожарные боролись с пожаром на территории Апраксина двора.

Апраксин двор – один из главных исторических торговых центров Петербурга. На данный момент комплекс включает в себя десятки корпусов, где, как правило, продают недорогие товары.

Ранее в Екатеринбурге по улице проехал загоревшийся грузовик.