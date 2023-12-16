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В ФРГ пояснили, почему пришедший в Россию снежный циклон назвали «Ваней»

Берлинские синоптики рассказали, как у снежного циклона появилось имя «Ваня»

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Немецкие метеорологи пояснили, как пришедший в Россию циклон с многочисленными осадками получил свое имя. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы можем подтвердить, что 7 декабря назвали циклон «Ваня», — рассказали в институте метеорологии Свободного университета Берлина.

Специалисты пояснили, что искать глубокий смысл в названии не следует. Сами метеорологи присвоением имен циклонам и антициклонам не занимаются, это отдано на откуп частным лицам. Тот, кто подал заявку первым, получает право запатентовать название. В этот раз была получена заявка на «Ваню».

16 декабря сообщалось, что Москва обновила метеорекорд по снежному покрову. После чего «Ваня» покинул столицу и отправился дальше на северо-восток.

15 декабря Роскосмос опубликовал снимок циклона «Ваня», принесшего рекордные снегопады.

Ранее на фоне циклона «Ваня» такси в Москве подорожало в четыре раза.

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