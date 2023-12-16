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Закарпатскому депутату сельсовета предъявили обвинение в теракте на заседании

СБУ предъявила обвинение взорвавшему гранаты в Закарпатье депутату сельсовета

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Национальная полиция Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в терроризме депутату Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергею Батрину, который в пятницу взорвал три гранаты в ходе заседания. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Следователи СБУ квалифицируют подрыв трех боевых гранат во время заседания Керецковского сельского совета в Закарпатье как теракт, приведший к тяжким последствиям. Лицу, взорвавшему гранаты, которое является местным депутатом, предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)», — говорится в сообщении.

В теракте пострадали 23 человека, включая подозреваемого. Повреждения разной степени тяжести получили мужчины и женщины от 28 до 68 лет. Обвиняемый также выжил, он находился в больнице под наблюдением врачей и правоохранителей.

На неделе СБУ задержала депутата-рэкетира, который участвовал в похищении людей в Житомирской области Украины. Он действовал в составе преступной группы, «выбивая» деньги из похищенных людей. От действий группы пострадали 30 семей.

Ранее на Украине завели дело в связи с кибератакой на сотового оператора.

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