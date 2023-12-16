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Украинские военные обстреляли село Олешня в Курской области

Старовойт: два человека пострадали при обстреле ВСУ курского села Олешня

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Gleb Garanich/Reuters

Российское село Олешня, расположенное в Суджанском районе Курской области, подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). О последствиях атаки в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, один из украинских снарядов попал в жилой дом. В результате двое мирных жителей — мужчина и женщина — получили ранения и были госпитализированы.

«Они незамедлительно доставлены в Суджанскую ЦРБ, где им оказана первая медицинская помощь. Их жизни ничто не угрожает», — уточнил Старовойт.

Также он добавил, что региональные власти намерены оказать жителям населенного пункта необходимую помощь. В частности, администрация области поможет гражданам отремонтировать серьезно поврежденные домовладения.

Днем 16 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные нанесли удары по месту доставки гуманитарной помощи в населенном пункте Новая Маячка. Во время атаки бойцы ВСУ использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, ранив четырех мирных жителей и одного военнослужащего.

Ранее в Белгородской области сообщили об обстреле животноводческой фермы со стороны ВСУ.

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