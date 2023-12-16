Взорвавший гранаты на заседании сельсовета украинский депутат пришел в сознание

В больнице пришел в себя депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин, накануне взорвавший в ходе заседания три боевые гранаты. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

«Депутат, который в Закарпатье взорвал несколько гранат во время местной сессии, пришел в себя в больнице. (…) Его допрашивает полиция. Палату, в которой находится Сергей Батрин, от самосуда родственников раненых в сельсовете села Керецки охраняют правоохранители», — говорится в публикации.

15 декабря сообщалось, что депутат сельсовета села Керецки Сергей Батрин поругался с коллегами, ушел с заседания, вернулся с тремя гранатами и взорвал их. Пострадали по меньшей мере 26 человек, шесть из них — в тяжелом состоянии, один не выжил. Батрина с ранениями отвезли в больницу.

В тот же день Служба безопасности Украины (СБУ) квалифицировала произошедшее как теракт и возбудила уголовное дело.

Ранее на Украине показали кадры, как депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета.