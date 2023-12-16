ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по месту доставки гуманитарной помощи на территории Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

Как он сказал, во время атаки украинские войска использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. При этом под обстрел попал населенный пункт Новая Маячка.

По словам главы области, в результате атаки пострадали два мирных жителя и один военнослужащий. Еще двое человек получили тяжелые травмы, из-за чего спасти их не удалось.

«Раненым оказывается необходимая медицинская помощь, на месте происшествия работают оперативные службы», — уточнил Сальдо.

Днем 16 декабря белгородский поселок Красное также подвергся обстрелу со стороны бойцов ВСУ. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, во время атаки пострадал один мужчина.

Он отметил, что украинские военные нанесли удар по населенному пункту при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Дрон был оснащен взрывным устройством.

Ранее несколько украинских пограничников сдались в плен ВС РФ на границе Курской области.