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В Астрахани мужчину задержали за поджог в квартире, где он закрыл свою мать

Shot: в Астрахани мужчина избил 80-летнюю мать табуретом и поджег диван с ней

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Астрахани визит к матери закончился для мужчины пожаром и уголовным делом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в квартире пострадавшей женщины. По версии правоохранителей, пьяный мужчина сначала начал кричать на 80-летнюю мать, после чего нанес несколько ударов табуретом.

Спустя некоторое время россиянин поджег диван, вышел из квартиры и закрыл дверь на замок. Таким образом, пенсионерка оказалась заблокированной внутри.

На дым в квартире обратили внимание соседи, которые вызвали сотрудников МЧС. В результате пенсионерку госпитализировали с сильными ожогами. Однако спасти женщину не удалось.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, в рамках которого он может получить срок до 20 лет. Ранее он уже был судим за кражу.

Ранее в Новгородской области мужчина нанес своему знакомому травмы табуретом.

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