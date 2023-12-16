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В Новосибирске двухлетний ребенок оказался заперт в машине

В Новосибирске спасатели открыли дверь машины с запертым внутри ребенком

В Новосибирске двухлетний ребенок оказался запертым в машине. Об этом сообщает «Спасатели МАСС».

Инцидент произошел в Ленинском районе города. К представителям Муниципальной аварийно-спасательной службы обратилась мать ребенка. Выяснилось, что дверь заблокировалась по неизвестной причине и в этот момент женщины не было в салоне.

Специалисты оперативно прибыли на место и помогли открыть дверь, пассажира передали родителям. При этом ребенок в салоне не плакал и не звал мать. Наиболее вероятно, все это время младший член семьи спал.

Ранее в Кировской области таксист разоблачил курьера мошенников, заблокировал двери машины и доставил мужчину в полицию.

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