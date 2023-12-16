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ВСУ обстреляли поселок и животноводческую ферму в Белгородской области

Гладков: ВСУ сбросили взрывное устройство на поселок Красное под Белгородом

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Атаке со стороны ВСУ подвергся поселок Красное Шебекинского городского округа. При обстреле пострадал мужчина, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Взрывное устройство было сброшено с беспилотника, в результате чего ранило пассажира газели. У мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой он доставлен в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он.

Осколками взрывного устройства также были посечены газель и экскаватор. Кроме того, под обстрел попала животноводческая ферма. Минометный огонь уничтожил 12 коров, указал Гладков. Осколками снарядов посекло крышу на ферме и сенохранилище.

Незадолго до этого губернатор сообщил о том, что не стало белгородского чиновника — замглавы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко. Его автомобиль подорвался на мине, когда ехал в районе белгородского хутора Высокий. Мужчину доставили в больницу и прооперировали, но перевезти в больницу так и не успели.

Ранее в Белгородской области зафиксировали 15 прилетов за сутки.

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