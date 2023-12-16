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Квартирант жестоко избил владельцев жилья и попал на видео

В Красноярске мужчина жестоко избил ногами собственников квартиры

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Телеграм-канал «ЧП Красноярск»

В Красноярске выселение квартиранта закончилось для владельцев жилья избиением. Об этом сообщает «ЧП Красноярск».

Инцидент произошел в доме на улице Карамзина. По словам местных жителей, мужчина и женщина сдавали квартиру арендатору, но в какой-то момент решили выселить его по неизвестной причине. В результате россиянин напал на владельцев жилья.

На кадрах с места происшествия видно, как сначала квартирант наносит удары арендодателю, который впоследствии падает на колени. Затем дебошир избивает женщину и снова направляется к мужчине. Россиянин наносит удар ногой по лицу, и оппонент падает на пол.

На данный момент неизвестно, в каком состоянии находятся владельцы.

Ранее в Новгородской области мужчина избил знакомого табуретом.

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