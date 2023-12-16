Москва обновила метеорекорд по снежному покрову

Москва обновила метеорологический рекорд снежного покрова — 39 сантиметров, объявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Высота снежного покрова на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достигла отметки в 39 см», — написал он.

По информации Леуса, это стало не только наивысшим значением с начала осенне-зимнего периода, но и обновленным суточным рекордом высоты снежного покрова для 16 декабря. Он пояснил, что активный циклон «Ваня», побивший все прежние рекорды, покинул Москву и отправился на северо-восток.

«Прежнее достижение высоты сугробов этого дня составляло 33 см и принадлежало 1919 году», — пояснил синоптик.

Согласно прогнозу, в ближайшие дни снега не прибавится, наоборот, под влиянием оттепелей и собственной тяжести он будет таять, уплотняться и понижаться.

До этого руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что российскую столицу окончательно покидает пришедший на этой неделе циклон «Ваня», который принес обильные снегопады. После этого в город придет оттепель, воздух прогреется до плюсовой температуры.

Ранее Москва побила рекорд снежного покрова за 104 года.