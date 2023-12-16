Диетолог рассказала, какие вина меньше вредят фигуре

Врач-диетолог Анна Белоусова сообщила, что употребление спиртных напитков даже в небольших количествах может приводить к набору лишнего веса. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Она подчеркнула, что алкоголь может навредить здоровью, обострить хронические заболевания и спровоцировать увеличение веса. Даже слабоалкогольные напитки вызывают аппетит, поэтому к ним прилагается высококалорийная закуска.

Белоусова отметила, что больше всего калорий в себе содержат крепкие напитки, а меньше всего — сухие и полусухие вина.

До этого нутрициолог Вероника Гусакова заявила, что любимое россиянами новогоднее блюдо — салат оливье — может быть опасным для аллергиков. Специалист обратила внимание, что в состав салата входят майонез и яйца, которые могут вызвать аллергию у некоторых людей. Она добавила, что популярное блюдо опасно для людей с повышенным уровнем холестерина, атеросклерозом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Ранее врач-диетолог рассказала, как сделать новогодние салаты полезными.