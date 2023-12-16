Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В пункте курьерской службы в Севастополе нашли две гранаты РГД-5

В Севастополе работник СДЭК нашел две гранаты РГД-5 в шредере

close
100%
Shutterstock

В Севастополе сотрудник курьерской службы нашел в пункте выдачи посылок две гранаты РГД-5. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в здании на улице Юмашева. В пункт СДЭК доставили измельчитель для бумаги из Подмосковья, внутри которого работник нашел предметы, похожие на гранаты.

Мужчина вызвал представителей экстренных служб. Приехавшие на место специалисты эвакуировали всех людей, которые на момент происшествия находились в здании. Всего на улицу вывели 10 человек.

В результате выяснилось, что найденные гранаты являются муляжами.

По факту произошедшего проводится проверка. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Закарпатье депутат на заседании сессии взорвал гранаты и ранил 11 человек.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами