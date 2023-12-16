СК возбудил дело после объявления в розыск на Украине патриарха Кирилла

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять меры к розыску должностных лиц ведомств Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по статье 299 Уголовного кодекса РФ «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела».

«Бастрыкин поручил принять меры к розыску конкретных должностных лиц Службы безопасности и Министерства внутренних дел Украины, принявших незаконное решение о его (патриарха Кирилла. — Прим. ред.) уголовном преследовании», — говорится в сообщении Следственного комитета России.

15 декабря Министерство внутренних дел Украины заявило, что патриарх Кирилл якобы скрывается от «досудебного расследования», в связи с этим он был объявлен в международный розыск.

По данным украинского ведомства, предстоятель Русской Православной Церкви разыскивается Службой безопасности Украины (СБУ). Он числится в розыске с 11 ноября, информацию в карточке обновили 15 декабря. В базе данных указали меру пресечения — это содержание под стражей. Рядом с фотографией священнослужителя указали его имя в миру — Владимир Гундяев.

Ранее патриарх предупредил о «расшатывании извне» русской традиции.