В Испании разгромили вооруженную группировку нацистов

Гражданская гвардия Испании сообщила о разгроме военизированной группировки сторонников «нацистской идеологии». Соответствующая публикация размещена на сайте ведомства.

Сообщается об аресте 11 членов группировки и начале расследования в отношении еще 11 человек. Их подозревают в оскорблении госинститутов, нападениях, незаконном владении оружием, подстрекательстве к ненависти, дискриминации и насилии в отношении различных коллективов.

У членов группировки было изъято 10 единиц огнестрельного оружия и свыше 9 тыс. патронов к ним. Поводом к началу расследования стала интернет-публикация, в которой пропагандировалась ненависть к отдельным группам и содержался призыв к создании военизированного формирования с целью осуществления переворота в стране.

До этого суд в Петербурге арестовал американца по обвинению в реабилитации нацизма.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.