ВСУ обстреляли Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Поселок Краснооктябрьский Глушковского района подвергся обстрелу со стороны Украины», — написал он.

По словам российского чиновника, пострадавших в результате обстрела нет, однако оказался поврежден один автомобиль.

Также Старовойт рассказал 16 декабря, что шестеро украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области. Другие подробности произошедшего он не уточнял.

До этого Старовойт сообщил, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

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