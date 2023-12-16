Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреляли Курскую область

Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Поселок Краснооктябрьский Глушковского района подвергся обстрелу со стороны Украины», — написал он.

По словам российского чиновника, пострадавших в результате обстрела нет, однако оказался поврежден один автомобиль.

Также Старовойт рассказал 16 декабря, что шестеро украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области. Другие подробности произошедшего он не уточнял.

До этого Старовойт сообщил, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее в России разработали систему для определения и ловли дронов.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами