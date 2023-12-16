Мужчина отбился от медведя во дворе собственного дома

В северной Калифорнии медведь напал на мужчину во дворе дома, когда американец вышел на прогулку с собакой. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в районе Кальпайн в северной Калифорнии, местный житель отправился на прогулку с собакой, в момент, когда мужчина пытался подозвать пса, на него напал медведь. Хищник вцепился американцу в руку и прокусил запястье. Мужчине удалось отбиться от зверя и забежать в дом, он схватил ружье и несколько раз выстрелил в медведя.

С рваными ранами руки и ноги пострадавшего доставили в больницу и после оказания первой помощи отпустили на амбулаторное лечение.

Тушу медведя забрали санитарные врачи, чтобы сделать анализы на бешенство. Местные власти призывают жителей района быть бдительными, не прогуливаться по одному и при появлении медведей сообщать о животных в экстренные службы.

Ранее лыжник едва не врезался в огромного медведя во время спуска с горы на курорте.