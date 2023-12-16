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В детском саду Ярославской области трехлетнего мальчика ошпарили кипятком

В Рыбинске родители пожаловались на то, что ребенка ошпарили кипятком в детсаду

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Pixabay

В Ярославской области родители обвиняют сотрудников детского сада в том, что их трехлетний ребенок получил сильный ожог. Об этом сообщает 76.ru.

Инцидент произошел в Рыбинске. По словам родителей, в день инцидента младший воспитатель подмыла мальчика и заметила у него на теле «опрелость и какое-то намокание». Позже в учреждение приехал отец и обнаружил на теле ребенка следы ожога. При этом воспитаннику было сложно ходить.

Родитель оперативно обратился в медпункт, где ребенку поставили диагноз «термический ожог кипятком ягодичной области». Младшего члена семьи госпитализировали, но выписали из больницы спустя около недели, по просьбе родителей.

Как сообщила мать мальчика, ребенок не может сидеть и спать, отказывается от еды.

В детском саду вины не признают. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре региона. На данный момент проводится проверка.

Ранее в Москве воспитатель обнаружила на теле ребенка ожоги от сигарет.

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