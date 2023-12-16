В Воронеже снег с крыши накрыл выгуливавшего собаку россиянина

В Воронеже на мужчину упал снег во время прогулки с собакой. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Инцидент произошел в «Грин Парке». На кадрах заметен мужчина, который отпустил питомца с поводка. В какой-то момент на него упало большое количество снега. После этого мужчина сразу же бросился бежать. О том, понадобилась ли ему в последствии помощь медиков, информация отсутствует.

Сообщается также, что в этот день снег повредил машины на стоянках этого жилищного комплекса. На фото с места инцидента заметно, как на одной из машин сломались дворники, на другой отсутствует стекло.

Ранее в Подмосковье лимузин застрял в снегу по дороге к невесте.