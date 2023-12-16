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Замерзающего на обочине ребенка спасли на трассе под Челябинском

В Челябинской области водитель спас замерзавшего на трассе ребенка

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Global Look Press

В Сосновском районе Челябинской области школьник вышел за бабушкой в магазин и заблудился, замерзающего мальчика без верхней одежды нашел проезжавший мимо местный житель. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

На трассе Челябинск — Харлуши автомобилист обнаружил шедшего вдоль дороги мальчика без куртки и шапки в 20-градусный мороз. Мужчина остановился, посадил ребенка в машину и передал ближайшему наряду полиции.

Правоохранителям ребенок рассказал, что был дома с бабушкой, когда женщина пошла в магазин, 10-летний внук решил прогуляться вслед за ней, но отстал и заблудился.

Школьника вернули в семью, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее девочку без верхней одежды нашли на станции петербургского метро.

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