Замерзающего на обочине ребенка спасли на трассе под Челябинском

В Сосновском районе Челябинской области школьник вышел за бабушкой в магазин и заблудился, замерзающего мальчика без верхней одежды нашел проезжавший мимо местный житель. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

На трассе Челябинск — Харлуши автомобилист обнаружил шедшего вдоль дороги мальчика без куртки и шапки в 20-градусный мороз. Мужчина остановился, посадил ребенка в машину и передал ближайшему наряду полиции.

Правоохранителям ребенок рассказал, что был дома с бабушкой, когда женщина пошла в магазин, 10-летний внук решил прогуляться вслед за ней, но отстал и заблудился.

Школьника вернули в семью, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее девочку без верхней одежды нашли на станции петербургского метро.