Школьница проглотила иголку, когда вешала на елку гирлянду

В Воронеже девочка украшала дом к Новому году и попала в больницу, ребенок случайно проглотил иглу. Об этом сообщает Минздрав Воронежской области на официальной странице во «ВКонтакте».

Девочка-подросток наряжала дома елку, вешая гирлянду. Она держала во рту швейную иглу и случайно проглотила ее. Школьнице стало плохо, она начала испытывать сильною боль и тошноту, семья немедленно обратилась за медицинской помощью. Врачи обнаружили инородное тело в глотке и приняли решение о хирургическом вмешательстве.

«Операция длилась всю ночь. Хирургическая бригада провела прямую ларингоскопию, в процессе которой медики обнаружили иголку, проникающую в правую стенку глотки», — сообщили в региональном Минздраве.

Инородное тело удалось извлечь, девочка выписана домой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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