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На рынке «Садовод» рабочие окружили полицейских

На рынке «Садовод» в Москве десятки рабочих окружили полицейских

На рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы рабочие окружили полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером. Полицейские задержали водителя, который проигнорировал их требования остановиться. Однако десяткам мужчин решение правоохранителей не понравилось и они окружили служебные мужчины.

Полицейских начали толкать, звучали крики. Впоследствии правоохранителям пришлось применить оружие, было сделано два предупредительных выстрела в воздух. Очевидцы рассказали, что конфликт закончился, когда толпа разошлась, задержаний не было.

Прежде сообщалось, что 1 декабря на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы произошел пожар. Территорию охватил густой серо-черный дым. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. По данным МЧС, в результате возгорания пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. 350 человек были эвакуированы.

Ранее россиянин напал на водителя скорой, которая приехала к нему на вызов.

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