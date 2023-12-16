На Камчатке самолет выкатился за пределы ВПП

В Камчатском крае Самолет Як-40, выполнявший санитарный рейс, при посадке в аэропорту Оссора выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Самолет Як-40, выполнявший санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского, во время совершения посадки в аэропорту Оссора выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.

На борту находились четыре члена экипажа и два медицинских работника, никто не пострадал, самолет не поврежден.

Отмечается, что самолет доставил жителя поселка Оссора, которому требовалась медицинская помощь, в Петропавловск-Камчатский.

До этого сообщалось, что самолет Boeing 737-800 при посадке в аэропорту Новокузнецка выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). В связи с необходимостью проведения технических работ после инцидента вылет рейса N 4-324 Новокузнецк – Санкт-Петербург был перенесен.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.