Россиян на КПП в Эстонии больше пяти часов не выпускают в РФ

Свыше пяти часов граждане РФ стоят в очереди на контрольно-пропускном пункте (КПП) в эстонском городе Нарва на границе с Россией. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявления очевидцев из желающих покинуть Эстонию.

«Машин много, автобусы идут полные. Все стоим», — полагает застрявшая в очереди россиянка.

По информации соотечественников, сотрудники погранслужбы давно забрали у них паспорта, но процесс прохождения границы очень затянулся.

По мнению источника, на эстонской границе не хватает персонала, так как в служебных кабинках на КПП никого нет.

В конце ноября министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна допустил, что граница страны с Россией может быть закрыта. Спустя месяц глава пограничного управления Департамента полиции и погранохраны Эстонии Ева Калмус заявила, что эстонско-российская граница может быть закрыта в любой момент.

В свою очередь депутат Госдумы Светлана Журова сказала, что Россия не будет в ответ закрывать границу с Эстонией.

Ранее в МИД РФ прокомментировали информацию о возможном закрытии границ Эстонией.