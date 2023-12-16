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В Белгородской области полностью восстановлено электроснабжение после снегопада

Белгородский глава Гладков объявил о возобновлении электроснабжения в регионе

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Shutterstock

В Белгородской области возобновили подачу электричества, прерванную ранее из-за мощного снегопада. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Электроснабжение жителей муниципальных районов и городских округов Белгородской области восстановлено», — объявил глава региона.

По его информации, аварийные работы по устранению повреждений на линиях электропередачи закончились и электричество подано в 73 населенных пункта.

Накануне Гладков предупреждал о разбушевавшейся непогоде с сильными порывами ветра, снегом и дождем. По словам губернатора, ненастье привело к нарушению подачи электричества в 73 населенных пунктах, восемь котельных, четыре школах, четырех детских садах и два медучреждения. Последствия непогоды затронули свыше 10 тысяч местных жителей, были отключены 41 воздушная линия и 304 трансформаторных подстанции.

Перед этим в Псковской и Смоленской областях возобновили подачу электричества, прерванную ранее из-за непогоды.

Некоторое время назад губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе зафиксированы массовые отключения электроэнергии, и ввел режим ЧС в некоторых районах. По его словам, без электричества оставались около 150 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Неклиновском, Азовском, Каменском районах.

Ранее эксперт рассказал россиянам о способах экономии электроэнергии в быту.

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