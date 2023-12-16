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Россиянам раскрыли происхождение названия циклона «Ваня»

Синоптик Вильфанд: нетропический циклон «Ваня» получил название в Берлине

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Роскосмос

Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что нетропический циклон «Ваня» получил неофициальное название в Берлине. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Вильфанда, ученые не дают имен нетропическим циклонам, поскольку в средних широтах их возникновение не редкость, однако Свободный университет в Берлине стал промышлять присвоением названий таким циклонам и антициклонам за деньги.

«Например, вы хотите подарок сделать девушке на день рождения и называете ее именем циклон», — пояснил синоптик.

До этого такси в Москве подорожало в 4 раза из-за циклона «Ваня».

Утром в пятницу, 15 декабря, наблюдался двукратный рост стоимости поездок, а позднее пользователи сервисов такси отмечали, что цена на поездку длительностью 35-55 минут выросла с обычных 800 рублей до 2-3,5 тыс. рублей. Таким образом, стоимость некоторых поездок по городу увеличилась более чем в четыре раза.

Ранее сообщалось, что циклон «Ваня» принесет в Москву самый снежный день за 60 лет.

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