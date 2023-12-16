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Россиян предупредили о рисках покупки алкоголя с рук

В Роскачестве предупредили о рисках приобретения алкоголя с рук

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Depositphotos

Любая покупка алкоголя с рук, через группы в мобильных приложениях и мессенджерах является большим риском, сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу национальной системы мониторинга Роскачество.

«На этикетках и контр-этикетках настоящего игристого вина не должно быть фраз: не является вином, напиток слабоалкогольный», — заявили в ведомстве.

Согласно рекомендациям Роскачества, в составе напитка не должны присутствовать красители и ароматизаторы.

Психиатр-нарколог, главврач клиники «Нейро-Пси» Владимир Каторгин выразил солидарную позицию и утверждает, что ни в коем случае нельзя приобретать неофициальную алкогольсодержащую продукцию.

«Вы покупаете кота в мешке, и вероятность того, что вы отравитесь каким-нибудь метиловым спиртом, очень высока», — предупредил медик.

Он посоветовал покупателям совершать покупки только в надежных магазинах, «рассматривая и расспрашивая про каждую бутылку»

До этого нутрициолог Дарья Русанова рассказала «Газете.Ru», что в умеренных дозах спиртные напитки не нанесут вреда организму. А некоторые напитки, например, сухое вино, живое пиво и сидр положительно влияют на микробиоту кишечника.

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Ранее уральский подросток избил продавщицу за отказ продавать алкоголь.

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