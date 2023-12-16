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В США число бездомных выросло до рекордной отметки

Число бездомных в США возросло до рекордной отметки в 650 тысяч

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Shannon Stapleton/Reuters

В 2022 году на американских улицах рекордно возросло число лиц, не имеющих постоянного жилья, — 650 тысяч. Такие цифры приводит Министерство жилищного строительства и городского развития Соединенных Штатов, пишет ТАСС.

По данным ведомства, 40% бродяг в США составляют афроамериканцы, четверть — люди пожилого возраста, менее 10% — граждане латиноамериканского происхождения. Также среди американских бездомных наблюдается много беженцев, прибывших в страну за минувшие годы.

Как заявили в Национальном альянсе по искоренению бездомности, руководству страны нужно быстрее работать с выдачей убежищ переселенцам, а также помогать им с обеспечением работой и помещением.

В июне В США бездомный спас ребенка после того, как вор угнал машину с мальчиком внутри.

До этого в США бездомный спас семью во время пожара.

Ранее самолет с 53 бездомными собаками на борту совершил экстренную посадку в США.

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