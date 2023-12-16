В Москве ожидается небольшой снег и гололед

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу в Москве ожидается облачная погода, небольшой снег и гололедица, температура воздуха достигнет -6 градусов.

В течение дня столбики термометров будут показывать от 4 до 6 градусов мороза, а ночью на четверг ожидается еще большее похолодание до минус 7 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 м/с, местами до 17 м/с. Атмосферное давление составит примерно 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться от минус 8 до минус 3 градусов, а в ночь на четверг ожидается еще большее похолодание до минус 13 градусов.

Ранее Вильфанд заявил, что воздух в Москве в воскресенье, 17 декабря, прогреется до плюсовой температуры.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что циклон «Ваня» придет в Москву к концу рабочей недели и принесет сугробы до полуметра.

При этом рекордные по высоте сугробы не растают и сохранятся до Нового года.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.