В ГД предложили считать погодные условия уважительной причиной при опоздании

Депутаты от партии ЛДПР направили в российское правительство законопроект, по которому тяжелые погодные условия будут являться уважительной причиной при опоздании на работу. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что авторы предлагают внести дополнения в трудовой кодекс РФ, по которому опоздание на работу из-за тяжелых погодных условий не будет основанием для дисциплинарных взысканий.

Ранее сообщалось, что в России необходимо запретить дисциплинарные взыскания в отношении сотрудников, которые опоздали на работу из-за плохой погоды. Он напомнил, что работодатели по Трудовому кодексу могут применить в отношении опоздавших без уважительной причины работников дисциплинарные взыскания, в том числе в форме замечания и выговора. Если у сотрудника в течение года будет два таких взыскания, руководство может расторгнуть трудовые отношения с ним.

Депутат добавил, что пока в трудовом законодательстве нет критериев, которые могли бы определить степень вины работника за опоздание, возникшее в результате форс-мажора из-за погодных условий. Кроме того, в нем не содержится определение, какие именно сложные погодные условия будут считаться уважительной причиной для опоздания.

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