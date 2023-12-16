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В Гидрометцентре рассказали, сколько продлится оттепель в Москве

Вильфанд: оттепель в Москве продлится три дня, воздух прогреется до плюс трех

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Руководитель Гидромедцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве ожидается оттепель, которая придет к вечеру воскресенья и продлится несколько дней. Об этом сообщает РИА Новости.

«Над Норвежским морем сформировался циклон, это приведет к тому, что уже вечером в воскресенье прогнозируется оттепель. Температура во второй половине дня будет до плюс 2, даже плюс 3 градусов», — заявил синоптик.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Москву окончательно покинет пришедший на этой неделе циклон «Ваня», который принес в столицу обильные снегопады. После этого в город придет оттепель, воздух прогреется до плюсовой температуры. Сегодня днем центр циклона пройдет чуть южнее Москвы. Таким образом, зона интенсивных снегопадов покинула и столицу, и область, отметил Шувалов. Из-за циклона в Москве, по его словам, выпало около пятой части месячной нормы осадков. Несмотря на потепление, выпавший снег не растает полностью, пообещал синоптик.

В субботу в столице еще будет холодно, температура воздуха ночью будет держаться на отметке 10-15 градусов, днем – до 8 градусов мороза. Однако, по прогнозу, уже в воскресенье столбики термометров поднимутся до 0…+2 градусов.

Ранее россиянам рассказали, какая погода будет этой зимой.

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