На Украине сообщили о взрывах в Киеве

На Украине сообщили, что взрывы прозвучали в Киевской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Киевской области», — говорится в сообщении.

При этом издание «Общественное» сообщает, что в украинской столице также произошли взрывы. Отмечается, что в Киеве и области объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили в трех областях Украины. Сирены включились в Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях. По данным украинского телеканала «Общественное», в городе Кропивницком произошли взрывы. Муниципалитет расположен в Кировоградской области.

Накануне воздушную тревогу объявляли на Украине четыре раза за день. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал прозвучал на всей территории страны в 18:30 по московскому времени.

15 декабря стало известно, что украинские солдаты вынуждены экономить снаряды, пока российские бойцы ведут по ВСУ ответный огонь.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.