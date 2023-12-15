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16-летний сын Кадырова получил еще одну должность

Сын Кадырова Адам стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского

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dustum/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адам Кадыров, сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова получил еще одну должность — он стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По его словам, Кадыров-младший с детства показывал характер настоящего воина, со временем он зарекомендовал себя как талантливый организатор. Как указал министр, возложенная на сына чеченского лидера задача ответственна и сложна. Вместе с тем Дудаев выразил уверенность, что он справится с ней на все 100%.

Он также пожелал Адаму Кадырову успехов.

До этого стало известно, что Адам Кадыров получил очередную награду. Муфтий Чечни Салах Межиев вручил ему орден «За служение религии Ислам» I степени.

Ранее Адама Кадырова вызвали на боксерский поединок.

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