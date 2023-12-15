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Путин раскрыл помощь фракций Госдумы в спецоперации

Путин: фракции Госдумы оказывают большую помощь СВО и жителям новых регионов

Политические фракции Госдумы оказывают весомую помощь спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством ГД и лидерами партий, передает РИА Новости.

«Большую помощь вы оказываете фронту, нашим героям, которые сражаются», — сказал российский лидер.

Глава государства особо отметил поддержку жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Президент также адресовал слова благодарности депутатам «за напряженную законотворческую работу», «взвешенные сбалансированные решения». По словам Путина, «многое было сделано», решения парламентарии принимали довольно быстро, подтверждая свой высокий уровень профессионализма.

Российский лидер обратил внимание, что решения Госдумы создают условия для снабжения армии и флота «всем, чем нужно», что остро необходимо особенно сейчас, во время проведения спецоперации.

До этого в Госдуме рассказали о роли участников СВО в патриотическом воспитании молодежи.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

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