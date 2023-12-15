В Севастополе система ПВО сбила беспилотник над морем

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО) над морем, по предварительной информации, сбит один беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Михаил Развожаев.

По информации спасательной службы Севастополя, никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Контроль обстановки продолжается.

До этого Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области. Позднее Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили четыре беспилотных летательных аппарата над Курской областью.

Также стало известно, что ПВО сбили девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Московской и Калужской областями.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.