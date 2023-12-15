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Полураздетую девочку нашли на станции петербургского метро

Девочку без верхней одежды заметили пассажиры на станции метро Петербурга

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Анатолий Медведь/РИА «Новости»

Полураздетую девочку заметили пассажиры петербургского метрополитена. Об этом пишет 78.ru.

Ребенка без верхней одежды нашли на станции метро «Нарвская» утром 15 декабря. Испуганная девочка явно не ориентировалась в пространстве и была одета только в розовую водолазку, лосины в цветочек и ботинки. Ее внешний вид насторожил прохожих, но ответить на их уточняющие вопросы она не смогла.

Сотрудники метрополитена решили вызвать на место «скорую». Прибывшие медики осмотрели ребенка, но их помощь ему не понадобилась. Правоохранители начали проверку. Они ищут родителей девочки, чтобы выяснить, почему она осталась без их присмотра.

Ранее двое детей не захотели жить с отчимом и ушли из дома.

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